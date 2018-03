'Ik ben vooral trots op de manier waarop onze zege tot stand is gekomen'

Een spelmoment tijdens de wervelende zege van Donar op Cluj, dinsdagavond in MartiniPlaza. (Foto: RTV Noord)

Het is de dag na de glorieuze 103-76 overwinning van Donar op het Roemeense Cluj, waarmee de Groningse basketballers al met een schuin oog naar de kwartfinale van de Europe Cup mogen kijken. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Hoe ontstond de casinobrand?

Het Holland Casino in de Stad stond in augustus vorig jaar in vuur en vlam. Een onderzoeksrapport volgde en kwam vandaag uit. Commandant Roelf Knoop legt uit wat erin naar voren kwam.



2) Koenis trots op Donar

Thomas Koenis blikt in de studio terug op de wervelende zege die Donar dinsdagavond op Cluj boekte. Hij roemt de spelvreugde van zijn ploeg.



3) Grutto gezocht

In natuurgebied De Koningslaagte in Groningen zijn de eerste grutto's van het jaar gespot. Verslaggever Beppie van der Sluis en natuurbeheerder Arjan Hendriks probeerden ook een glimp van de vogels op te vangen.



4) Muzikaal gereedschap

Marlene Bakker's nieuwe album Raif komt donderdag uit. In de studio geeft ze alvast een voorproefje. Maar Raif, wat betekent dat eigenlijk?



5) Zieke Geuko herenigd met moeder

De zieke Geuko uit Winschoten komt na een behandeling in Duitsland terug in Nederland en ziet zijn moeder voor het eerst weer terug sinds lange tijd. En dat werd een emotioneel moment.



6) Politiekids beëdigd

Er gaan politiekids de straat op in de stad Groningen om de orde te bewaken. Het komende half jaar leren ze onder meer wat weerbaarheid en veiligheid inhoudt. Vandaag werden ze beëdigd.



Bekijk de volledige uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.