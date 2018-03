Twijfel in de Staten groeit; is de rol van de NCG uitgespeeld?

Een deel van Provinciale Staten vraagt zich af of het instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) nog wel een toekomst heeft in de huidige vorm. Met name coalitiepartij ChristenUnie trekt in de Staten fel van leer.

Fractievoorzitter Gerrit Jan Steenbergen van die partij noemt het instituut NCG 'een bureaucratische bouwput'. Hij stelt dat er relatief weinig huizen zijn versterkt en dat de NCG verantwoordelijk is voor een project in Appingedam dat niet loopt. 'Het is een bureaucratisch instituut waar geen steen wordt gemetseld.'

Eerder nadelig dan bevorderend

De ChristenUnie en coalitiepartner SP willen weten hoe de rest van de Statenfracties de toekomst van de Nationaal Coördinator Groningen zien. De twee partijen hebben de indruk dat 'de activiteiten van de NCG op dit moment eerder nadelig zijn, dan dat zij een goede aanpak bevorderen'. Het gebrek aan vertrouwen in de NCG in de huidige vorm lijkt daarmee groeiende.

Vertrouwen opgezegd

'Het vertrouwen in de NCG hebben wij al eerder opgezegd', reageert Marc Scheffers van Groninger Belang. 'Dat is nu niet anders.' Ook de Partij voor het Noorden en de PVV hebben dat op een eerder moment al gedaan.

Hendri Meendering (GroenLinks) zegt dat er op dit moment 'veel wordt geïnspecteerd en maar weinig versterkt'. PvdA-er Ankie Beenen zegt dat 'de rol van de NCG zal veranderen als ook de versterking in de toekomst publiek wordt geregeld'.

Toekomstige rol onduidelijk

Maar wat die precieze rol voor de Nationaal Coördinator Groningen in de toekomst dan moet worden, wordt in de Staten niet precies duidelijk. De meeste partijen zeggen, ondanks de twijfels over hoe het moet, nu niet definitief het vertrouwen op in het instituut.

Ook gedeputeerde Fleur Gräper (D66) zegt nog geen concreet antwoord te kunnen geven op de vraag hoe het straks gaat. 'Wij praten momenteel aan bestuurstafels over de toekomst', zegt zij.

Pas als de inhoud van die toekomst bekend is, kan er volgens Gräper ook een antwoord komen op de vraag welke rol overblijft voor de NCG. 'Maar ook als de versterking publiek geregeld is, moet er een uitvoeringsorganisatie zijn. Ik kan me voorstellen dat de NCG zoiets kan blijven doen. Maar we moeten eerst goed kijken naar de opdracht in de toekomst. De vorm volgt daarna vanzelf.'

Uitvoerder of adviseur?

De ChristenUnie concludeert dat de rol van de NCG in ieder geval gaat veranderen. 'De invulling wordt anders', zegt Steenbergen. 'Ik zie de NCG in de toekomst niet als uitvoeringsorganisatie, maar meer als een adviseur.'

