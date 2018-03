Stad doet digitale proef met stemmen tijdens referendum

Stadjers die op 21 maart voor het referendum over de 'sleepwet' gaan stemmen, kunnen mee doen aan een proef van de gemeente Groningen.

Door middel van een applicatie wordt digitaal bijgehouden hoe vaak er gestemd is.

Het is volgens de gemeente ook een experiment om te kijken of 'blockchain technologie' ingezet kan worden bij het stemmen. Bitcoin is het bekendste voorbeeld van 'blockchain'.

Hoe werkt het?

De QR-code op je stempas wordt gescand, hiermee wordt de opkomst bijgehouden. Daarna kun je je stem 'op de gewone manier' op papier uitbrengen.

Als om 21.00 uur de stembussen zijn gesloten, gaan de stemmentellers ook digitaal invoeren hoe vaak er voor en tegen is gestemd. Dat gebeurt volledig anoniem, garandeert de gemeente.

Scoreverloop online

Via de website stemmen-telt.nl/groningen zijn gedurende de verkiezingsdag de opkomstcijfers te volgen. Vanaf 21.00 uur is ook de stemming te volgen.

De proef gebeurt op vijf stembureaus in Stad, waaronder die bij de GGD aan het Hanzeplein en het CBK aan de Trompsingel. Het is niet verplicht om mee te doen aan de proef.