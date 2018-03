Groningse 'trekkerdokters' geven zieke kinderen afleiding

Geen gebroken enkel of een infuus met medicatie, maar sleutelen aan de versnellingsbak en olie in de motor.

Kinderen van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG konden woensdag zelf het werk van een 'trekkerdokter' bekijken en uitleg krijgen van de Groninger broers Martijn en Erik-Jan Hofman.

Het is voor de broers, die allebei bij een landbouwmechanisatiebedrijf uit Oldekerk werken, een manier om iets terug te doen voor het ziekenhuis waar ze zelf ook vaak als kind zijn geweest.

'We weten hoe het is'

Martijn als Erik-Jan lijden beide aan de erfelijke ziekte hemofilie. Ze maakten dan ook van kinds af aan vele uren mee in het ziekenhuis.

'Wij weten hoe het daar is', vertelt Erik-Jan. 'Je zit op een kamertje, kan er niet even uit en je voelt je opgesloten. Ze liggen daar niet met plezier, er is altijd wel wat.'

Trekkers in hal van het UMCG

De broers besluiten om wat afleiding te organiseren voor de zieke kinderen en komen in contact met de televisieploeg van het UMCG die wekelijks een uitzending heeft.

Woensdagmiddag rijden ze daarom met twee grote trekkers en een servicewagen (de 'trekkerambulance') naar de hal van het UMCG.

De kinderen die fit genoeg zijn kunnen komen kijken, het merendeel is daar te ziek voor en kijkt vanaf de kamer live naar de uitzending op TV.

Positieve reacties

'We hebben veel positieve reacties gekregen op onze komst', zegt Hofman. 'We hebben ze een leuke middag kunnen geven en wat afleiding.'

Aan de foto's te zien vonden niet alleen de kinderen het leuk dat de 'trekkersdokters' er waren. Ook het personeel nam maar wat graag een kijkje in de cabine.

Twee grote trekkers in de centrale hal, dat zie je natuurlijk ook niet elke dag.