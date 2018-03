Tranen vloeien rijkelijk na hereniging tussen zieke Geuko (5) en zijn moeder

Voor de 5-jarige Geuko begon het met een simpele verkoudheid, wat later de zeldzame ziekte AFM bleek te zijn.

Na een maandenlange behandeling in Duitsland werd hij woensdag weer herenigd met zijn moeder Gerda.

Blij en verheugd

'Ik voel ontzettend veel spanning, maar ben ook blij en verheug me er ontzettend op dat hij straks hier weer is', zegt ze.

Aan Gerda is duidelijk af te zien dat ze maanden naar dit moment heeft toegeleefd. Iedere minuut wachten voelt voor haar aan als een uur.

Onderzoek

Dat wachten vindt plaats in het Radboud UMC in Nijmegen, waar Geuko de komende tijd verder wordt onderzocht.

'Ik heb hem voor het laatst gezien in augustus, toen hij jarig was. Toen was ik een week bij hem', vervolgt Gerda. Dan komen de tranen. 'En sindsdien niet meer.'

Intense knuffel

Als de ambulance met daarin Geuko het ziekenhuisterrein oprijdt, springt Gerda op van haar stoel. Een intense knuffel volgt als hij in zijn ziekbed de lift wordt uitgedragen.

Geuko's hart maakt een sprongetje als hij ziet dat zijn moeder een Minion-knuffel voor hem heeft meegebracht.

Zenuwtransplantatie

In Nijmegen wordt bekeken of Geuko van de beademing af kan. Mogelijk kan hij daarna naar het zenuwcentrum in Leiden, waar wordt gekeken of een zenuwtransplantatie een optie is.

Maar het belangrijkste is voorlopig een feit: moeder en zoon zijn eerst weer herenigd.

