Zorgen in stadse raad over miljoenentekorten jeugdzorg

De stadse gemeenteraad maakt zich zorgen om het oplopende tekort in de jeugdzorg in onze provincie.

Eind januari maakte de stadse wethouder Mattias Gijsbertsen namens alle Groningse gemeenten bekend dat het tekort over 2017 uitkomt tussen de dertien en ruim tweeëntwintig miljoen euro.

Wat de precieze oorzaak is en hoe groot het tekort exact is, is onduidelijk. Een werkgroep onderzoekt dat nu.

Partijen: wat is er aan de hand?

Partijen in de gemeenteraad vragen zich af wat er aan de hand is.

D66-raadslid Wieke Paulusma: 'We maken ons ernstig zorgen om het tekort en vooral om zulke uitersten.'

Anna Riemersma van Stad en Ommeland: 'Wordt er te makkelijk verwezen?'

De PvdA vraagt zich af waarom het zo moeilijk is om een analyse van het tekort te maken.

Wethouder vraagt geduld

Wethouder Mattias Gijsbertsen vraagt de raad om geduld. 'Er zijn capabele mensen aan het werk om met antwoorden te komen.' Wel erkent hij dat de onduidelijkheid over de hoogte van het tekort niet kan.

'Die bandbreedte betekent onvoldoende sturing. Daarom hebben we ook gezegd: hier is echt wat aan de hand.'

Ook kan hij niet garanderen dat het probleem dit jaar niet optreedt. 'We hebben geen reden om aan te nemen dat het in 2018 niet ontstaat. Daarom willen we de oorzaak achterhalen en ook wat we kunnen doen om de sturing op de financiën goed te houden.'

Mogelijke oorzaak

Duidelijk is al wel dat de vraag naar jeugdhulp is toegenomen. Dat komt volgens de wethouder doordat gemeenten de jeugdzorg hebben overgenomen.

Zij zien meer problemen en daarom lopen de kosten eerst op. Uiteindelijk zou preventie het goedkoper moeten maken omdat er minder beroep op zwaardere zorg wordt gedaan.

Lees ook:

- Oplopend tekort jeugdhulp stelt bestuurders voor raadselen

- Tekorten op jeugdzorg in onze provincie groter dan verwacht