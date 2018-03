OR Wedeka: 'Westerwolde zorgt voor onrust onder onze medewerkers'

De ondernemingsraad van Wedeka is niet blij met de overweging van de gemeente Westerwolde om uit de gemeenschappelijke regeling Wedeka te stappen.

Volgens secretaris Nico Lieberom zorgt dit voor onnodige onrust onder het personeel en bellen werknemers hem op met vragen.

'Worden we ontslagen? Moeten we met de fiets naar Winschoten om te werken? Wat gaat er met onderdelen van het bedrijf gebeuren? Dat zijn allemaal vragen die leven onder de mensen.'

Onrust is voelbaar

Vanuit de gemeente Westerwolde werken mensen met een arbeidsbeperking bij Wedeka, onder meer in Ter Apel.

Lieberom geeft aan dat deze groep onzeker is over haar toekomst. 'Die onrust is voelbaar', aldus Lieberom.

Westerwolde onderzoekt opstappen

De gemeente Westerwolde gaf onlangs te kennen een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om uit de regeling Wedeka te stappen.

Dit omdat de nieuwe gemeente ook deelneemt aan het andere werkbedrijf, het voormalige Synergon.

'Ongelooflijk knullig'

Lieberom is niet blij met de mededeling van Westerwolde. 'Ik vind het ongelooflijk knullig dat Westerwolde zo'n signaal heeft afgegeven. Je moet je beseffen dat dit hard aankomt, zeker bij de doelgroep die bij Wedeka werkt. Of ze in paniek zijn? Ja.'

Volgens Lieberom heeft wethouder Giny Luth de gevolgen van haar uitspraak niet overzien: 'Ik hoop dat zij in staat is de onrust onder de medewerkers weer weg te halen.'

Donderdagmiddag in gesprek

De Ondernemingsraad van Wedeka gaat donderdagmiddag met wethouder Luth in gesprek om haar zorgen uit te spreken.

