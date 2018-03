Eerste debatavond Oldambt: partijen niet tegenover, maar naast elkaar

Deel dit artikel:











De kop is eraf: in Oldambt is woensdagavond de eerste debatavond richting de verkiezingen georganiseerd. Maar de partijen stonden niet tegenover, maar naast elkaar.

De avond werd georganiseerd door de FNV. Het was vooral de vakbond die haar stem woensdagavond heeft laten horen. Lobby van de FNV De 'debatavond' leek op sommige momenten meer te gaan tussen de FNV en de politieke partijen in Oldambt dan tussen de partijen onderling. De FNV verzon stellingen, de partijen mochten daar vervolgens op reageren. En als het antwoord niet paste binnen de wensen en richtlijnen van de FNV, nam de vakbond het woord weer over. De partijen verantwoorden zich vervolgens keurig, waarna het niet uit de verf komende debat weer verder ging. Daar waren nagenoeg alle partijen niet blij mee. 'Dit is een lobby van de FNV', klonk uit meerdere monden tijdens de koffiepauze. Stem van de burgers Pas toen enkele bezorgde inwoners zich ermee begonnen te bemoeien, kwam er wat schwung. Een medewerker van Sociaal Werk- en Leerbedrijf Synergon maakte zich zorgen om zijn baan. 'Onze werkdruk is heel, heel hoog! Wij moeten met steeds minder mensen meer werk leveren. Hoe zeker ben ik van mijn baan?' Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden en zelf werkzaam als communicatieadviseur bij Synergon, nam alle zorgen weg. 'U heeft een sociale werkvoorziening indicatie. Dus u hoeft zich nergens druk om te maken, dat zeg ik met de hand op mijn hart.' Verkiezingen

De 'debatavond' werd georganiseerd in aanloop van de verkiezingen. Op 21 maart mogen stemgerechtigden in de gemeente Oldambt naar de stembus om te stemmen op zijn op haar favoriete partij. Dat gebeurt op die datum ook in zes andere gemeenten in onze provincie. Lees ook: - Alles over de verkiezingen