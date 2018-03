'Hoe je de zaal wél vol kiezers krijgt? Poeh, das een lastige...'

Een zalencentrum, wat banners en een tafel waar lijsttrekkers van acht politieke partijen zich achter hebben verschanst. Zomaar wat ingrediënten voor een verkiezingsdebat in Stadskanaal. Maar stemmers, die waren er amper.

Natuurlijk, er is met FNV-voorzitter Nico Lieberom een gespreksleider, er zijn stellingen en partijen willen zich profileren. Maar dat er nou veel kiezers aanwezig zijn bij het debat van de FNV, dat valt niet te zeggen.

Opkomst valt 'wat tegen'

'Nee, de opkomst viel wat tegen', zegt Lieberom eerlijk. 'Maar dat lag ook een beetje aan onze eigen communicatie.

We hadden misschien meer moeten flyeren, meer reclame moeten maken. Maar we hebben weinig mensen, we hebben nog vacatures in het bestuur. We moeten het met een kleine club doen. Nico Lieberom - FNV

Lieberom probeert er het beste van te maken. De werkgelegenheid, het ontbreken van grote bedrijven in Stadskanaal, de mogelijke sluiting van de afdeling kraamzorg in het Refaja ziekenhuis, het komt allemaal aan de orde.

Mevrouw Wind bestookt de partijen

Dat gebeurt onder het toeziend oog van de achterban van de deelnemende partijen. Er lijkt sowieso één inwoner te zijn die nog geen keuze heeft gemaakt. Mevrouw Wind uit Onstwedde bestookt de partijen met kritische monologen.

Over hoe slecht het geregeld is in 'Stakka', en hoe het beter moet. De lijsttrekkers knikken instemmend.

'Wel perfect georganiseerd'

Na afloop zuchten ze wat, de acht mannen en vrouwen die hun partij zo goed mogelijk voor het voetlicht probeerden te brengen. 'Het was perfect georganiseerd', stelt ChristenUnie-voorman Bert van Beek.

Er was weinig publiek. Daar ga je eigenlijk het debat voor in. Dan zou je kunnen zeggen: daar is deze avond niet geschikt voor geweest. Bert van Beek - Christenunie

'We hebben voor weinig mensen gedebatteerd, om heel eerlijk te zijn', stelt GroenLinks-lijsttrekker Nadja Siersema. Toch heeft debatteren volgens haar zin. 'Je leert elkaars standpunten toch beter kennen. Maar hoe je de zaal wél vol kiezers krijgt? Poeh, das een lastige...'

Niet alle partijen uitgenodigd

De FNV kent overigens een selectiebeleid. Raadslid Jur Mellies, die onder de naam Lokaal Betrokken deelneemt aan de verkiezingen, is niet uitgenodigd voor het debat. 'Het is een partij in oprichting', zo is de motivatie van de FNV.

GroenLinks mag wél meedoen, terwijl het geen zetel heeft in de raad. 'Is een gevestigde partij', geeft de vakbond aan.

'Spionnen' in de zaal

Daar moet Mellies het mee doen. Twee vrouwen, die redelijk anoniem achter in de zaal zitten, kijken het allemaal aan.

Ze zijn de 'spionnen' voor Lokaal Betrokken. Ook zij hebben in het zalencentrum geen zieltjes kunnen winnen

Lees ook:

- Alles over de verkiezingen