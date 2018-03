Robben is opnieuw ambassadeur Groningen Swim Challenge

Voor het derde jaar op rij heeft de Groningen Swim Challenge Arjen Robben gestrikt als ambassadeur.

Het zwemevenement, waarbij geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker, viert dit jaar het vijfjarig jubileum.

300.000 euro ontvangen

Het UMCG Kanker Researchfonds heeft in de afgelopen jaren ruim 300.000 euro ontvangen door de Swim Challenge.

Net als vorig jaar begint de estafettezwemtocht in Zoutkamp. De finish is in de Oosterhaven in de stad Groningen.

De Groningen Swim Challenge is dit jaar op 25 augustus.

