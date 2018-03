Erwin van de Looi onder druk van supporters opgestapt

Voormalig FC Groningen-trainer Erwin van de Looi is opgestapt bij Willem II. Eerder deze week uitten supporters al hun onvrede over de coach.

Van de Looi is bezig aan zijn tweede seizoen bij Willem II. Aan het einde van het seizoen zou hij de club uit Tilburg sowieso al verlaten, maar onder druk van de ontevreden aanhang heeft hij besloten per direct te vertrekken.

'Zeer teleurstellende beslissing'

'De supporters steken te veel energie in Van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg', zegt hij. 'Dit helpt het team zeker niet in de komende, beslissende fase van het seizoen. Daarom heb ik deze moeilijke en voor mij zeer teleurstellende beslissing gemaakt.'

De ploeg uit Tilburg staat net boven de degradatiezone in de eredivisie op de vijftiende plaats, met vijf punten meer dan nummer zestien FC Twente.

KNVB Beker

Als trainer van FC Groningen behaalde Erwin van de Looi onder andere de KNVB Beker in 2015. Het is de enige prijs die de club ooit won. Van de Looi was drie seizoenen trainer van FC Groningen.

