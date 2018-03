Mosselstand in Waddenzee gaat met sprongen vooruit

2017 is een uitzonderlijk goed jaar geweest voor de mosselstand in de Waddenzee.

De hoeveelheid mosselen verdubbelde ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie die de Wageningse universiteit (WUR) doet in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

'Alles heeft meegezeten'

Er is nu bijna vierduizend hectare aan mosselbanken in de Waddenzee. Normaal schommelt dat tussen de 1500 en tweeduizend hectare. Volgens onderzoeker Karin Troost van de WUR is het moeilijk te zeggen waardoor de toename komt. 'Als de mosselen pas geboren zijn, zweven ze als larven door het water. Het is lastig te onderzoeken wat ze dan eten en door wie zij worden gegeten. Ik denk dat alles vorig jaar heeft meegezeten in de driehoek van voedsel, klimaat en predatoren.'

Geen momentopname

Troost durft voorzichtig te hopen dat de toename geen momentopname is. Daarvoor zou de toename te groot zijn. 'Begin jaren negentig hadden we bijna geen mosselen meer op de droogvallende platen. In 2002 herstelde de oostelijke Waddenzee zich met een sprongetje en ik denk dat nu de westelijke Waddenzee zo'n sprongetje maakt.

Of het herstel van de mosselen zich dit jaar doorzet, weten we in het najaar. Dan komt de WUR met een nieuw rapport.