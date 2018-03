Nieuwe fabriek Eemshaven wordt 'besteld' in Italië

Het bedrijf Van Merksteijn International dat in december een terrein van ruim vijftig hectare kocht in de Eemshaven, gaat definitief door met de bouw van een staaldraadfabriek op die plek.

260 miljoen

De onderneming met het hoofdkantoor in Almelo, heeft deze week de technische uitrusting voor de staalfabriek besteld bij een Italiaans bedrijf. De totale investering die nodig is voor de bouw van de fabriek, wordt geschat op 260 miljoen euro.

Walsdraad

Van Merksteijn gaat in de Eemshaven staalschroot smelten en verwerken tot walsdraad. Dat draad wordt vervolgens verwerkt in wapeningsproducten, hekwerkpanelen en verzinkt draad.

De fabriek levert ongeveer driehonderd nieuwe banen op in de Eemshaven. De bouw begint in 2019 en het is de bedoeling om in 2020 te gaan produceren.

