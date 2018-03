Akkoord met piloten Transavia; acties zijn van de baan

Luchtvaartmaatschappij Transavia belooft voortaan meer rekening te houden met het privéleven van haar piloten. Daarover heeft Transavia afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Stakingen bij de prijsvechter, zoals op 19 februari, zijn daarmee van de baan.

'Zeer verheugd'

De piloten krijgen stabielere roosters die langer van tevoren vaststaan, zodat het werk makkelijker te combineren wordt met bijvoorbeeld gezinstaken en hobby's.

Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder meer het salaris en een goede regeling voor piloten die om medische redenen worden afgekeurd. De VNV zegt 'zeer verheugd' te zijn met het onderhandelingsresultaat.

Voorjaarsvakantie

Op maandagochtend 19 februari, net toen een deel van het land voorjaarsvakantie had, legden de piloten van Transavia voor enkele uren het werk neer, omdat het maar niet lukte tot een nieuwe cao te komen.

Enkele tientallen vluchten bleven aan de grond of liepen vertraging op. Daardoor werden de reisplannen van zo'n twaalfduizend passagiers in de war geschopt. Reizigers vanaf Airport Eelde hadden overigens geen last van de acties.

Ledenraad

Onder druk van verdere acties ging Transavia weer met de VNV om tafel. Dat heeft volgens voorzitter Arthur van den Hudding van de vliegersvakbond geleid tot een 'zwaarbevochten' akkoord, waarmee de piloten er aanmerkelijk op vooruit gaan.

De overeenkomst wordt met een positief advies voorgelegd aan de ledenraad, die het laatste woord heeft.

