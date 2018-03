Man verdacht van ontucht met kleuters in azc Bellingwolde

Een 26-jarige man uit Eritrea wordt verdacht van het plegen van ontucht met vier kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud. Dit zou in 2015 zijn gebeurd in het azc van Bellingwolde.

Tegen de man is donderdag negen maanden gevangenisstraf geëist.

Meisje

Op 26 augustus 2015 kwam een vader met zijn 6-jarige dochter bij de receptie. Het meisje zou misbruikt zijn door de 26-jarige man, die toen ook bewoner was van het azc. Even later meldden zich nog twee ouders.

Foto's en dna

Op de telefoon van de verdachte zijn foto's gevonden. Hierop is te zien dat de kinderen met elkaar zoenen. De officier van justitie vindt dat er ook sprake kan zijn van ontucht als er geen lichamelijk contact is geweest tussen de verdachte en de kinderen.

'De verdachte had de regie over wat de kinderen met elkaar deden. Hij liet de kinderen met elkaar zoenen en maakte hier foto's van.' Ook werd dna van de man gevonden op de onderbroek van één van de kinderen.

'Rommelig dossier

'

De advocaat van de verdachte spreekt van een 'sneeuwbaleffect'. 'Er lijkt een hetze gevoerd tegen de verdachte.' De raadsman noemt het dossier 'rommelig'. Hij vindt de verhoren niet betrouwbaar en vraagt om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Naast de celstraf wordt ook een schadevergoeding geëist van in totaal bijna drieduizend euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.