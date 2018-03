Lopend Vuur: Je baas mag een gezonde leefstijl van je verlangen

Een jogger in de Groninger binnenstad. (Foto: Archief FPS/Jos Schuurman)

In hoeverre bepaalt je werkgever wat je in je vrije tijd doet? En welke verantwoordelijkheid heb je zelf naar je werkgever toe?

In Enschede speelt momenteel een zaak van een werkgever die van een medewerker af wil omdat hij teveel rookpauzes neemt.

Ziek zijn kost geld

Mag je baas van je eisen of verlangen dat je om je gezondheid denkt? Immers, een zieke werknemer kost de werkgever geld.

Op stap

Er zijn meer voorbeelden te bedenken: een werknemer die dagelijks veel drinkt en rookt en tot diep in de nacht stapt en daardoor moe op de werkvloer verschijnt of vaker ziek is dan een ander.

Blessuregevoelig

Of juist een werknemer die veel sport, maar door de blessures die daardoor ontstaan vaker verzuimt op z'n werk.

