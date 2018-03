UMCG ontwikkelt nieuw soort griepvaccin

Een griepprik die tegen meerdere varianten van de griep werkt. Daaraan werkt een groep onderzoekers van onder meer de RUG en het UMCG.

Het vaccin is nog in ontwikkeling, maar de eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend.

Fases

'We hebben nu getest of het lichaam reageert op het vaccin. Er zijn twee varianten. Van de eerste hebben we de resultaten terug en die zien er goed uit. Op de uitkomsten van de tweede variant wachten we nog', vertelt hoogleraar Vaccinologie Anke Huckriede van het UMCG.

De test is uitgevoerd bij een paar honderd mensen. De volgende fase wordt nog belangrijker. Dan wordt bij een paar duizend mensen gekeken of het vaccin ook echt beschermt tegen de griep.

Overeenkomsten

Het verschil met bestaande griepprikken is vooral dat er niet wordt gekeken naar snel veranderende onderdelen van een griepvirus, maar juist naar de overeenkomsten in al die virusvarianten.

'Door die onderdelen te pakken, hopen we een vaccin te maken dat tegen al die varianten bescherming biedt', aldus Huckriede. Dat voorkomt dan bijvoorbeeld dat er net een nieuwe variant opduikt waar de griepprik geen bescherming tegen biedt. Dat gebeurde ook dit jaar weer.

Europees verband

De onderzoekers maken deel uit van een Europees consortium, Unisec. Ze krijgen geld van de Europese Unie en werken samen met twee bedrijven die vaccins maken.

Er zijn meer onderzoeken naar een breder griepvaccin, maar dit onderzoek van onder meer het UMCG is het verst gevorderd. 'Als we realistisch kijken, dan zou deze griepprik over vier of vijf jaar op de markt kunnen zijn', denkt Huckriede.

