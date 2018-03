Leerlingen kijken kunst af bij Holthausen

Zeven leerlingen van ROC Friese Poort in Leeuwarden kwameen donderdagochtend de kunst afkijken bij de firma Holthausen in Hoogezand. De school heeft een electrisch wagentje en dat moet in de toekomst op waterstof gaan rijden.

Bij Holthausen zijn ze aan het goede adres. Het bedrijf bouwde de Groningse Hesla, een Tesla op waterstof. Geert Jan Hardenberg van Holthausen is enthousiast over het initiatief van de school uit Leeuwarden. 'We vinden het leuk dat de jongeren onze kennis gaat gebruiken en ze wat te leren'.

De Friese Poort heeft een Centrum Duurzaamheid. Bedrijven en scholen plaatsen er testopstellingen van producten. De leerlingen proberen vervolgens de producten te verbeteren.

'Dit is de toekomst'

'Het is heel practisch onderwijs', zegt docent Cor Scholte. Hij begeleidt de leerlingen donderdag. 'Dit is de toekomst. Vandaar dat we hier in Hoogezand zijn. De jongeren leren wat een brandstofcel is, de veiligheidseisen en gevaren'.

Tweedejaars student Jerryn Jagersma vindt het erg interessant. Hij hoopt dat de wagen binnen 20 weken is omgebouwd. 'Ik weet er nog niet zoveel van, het is vrij nieuw. Ik hoop hier geïnformeerd te worden hoe het precies werkt'.

