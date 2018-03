Vakbond stelt Arriva ultimatum; staking op komst

Vakbond FNV gooit de knuppel in het hoenderhok: geeft Arriva voor volgende week vrijdag 12 uur niet toe in de cao-onderhandelingen, dan volgen er stakingen.

De cao-onderhandelingen met vervoerders Arriva en Keolis liggen al sinds eind januari stil. Arriva verzorgt in onze provincie een groot deel van het treinvervoer. Keolis is onder meer in Overijssel actief.

Gelijk loon

Partijen kunnen het niet eens worden over een loonsverhoging, werkdruk en gelijke behandelingen van het niet-rijdend personeel. Bovendien is er onvrede onder machinisten, omdat zij minder verdienen dan collega's van de NS.

'We willen een model afspreken waarbij we binnen 5 jaar het verschil overbruggen. Langer moet het niet duren,' zegt Pieter Beuzenberg van FNV.

Het ultimatum van FNV aan de werkgevers verloopt vrijdag 16 maart om 12 uur. Is er dan geen akkoord, dan volgen er acties en stakingen.

