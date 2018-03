Vakbond stelt Arriva ultimatum; staking op komst (update)

Vakbond FNV gooit de knuppel in het hoenderhok: geeft Arriva voor volgende week vrijdag 12 uur niet toe in de cao-onderhandelingen, dan volgen er stakingen.

De cao-onderhandelingen met vervoerders Arriva en Keolis liggen al sinds eind januari stil. Arriva verzorgt in onze provincie een groot deel van het treinvervoer. Keolis is onder meer in Overijssel actief.

Gelijk loon

Partijen kunnen het niet eens worden over een loonsverhoging, werkdruk en gelijke behandelingen van het niet-rijdend personeel. Bovendien is er onvrede onder machinisten, omdat zij minder verdienen dan collega's van de NS.

'We willen een model afspreken waarbij we binnen 5 jaar het verschil overbruggen. Langer moet het niet duren,' zegt Pieter Beuzenberg van FNV.

Het ultimatum van FNV aan de werkgevers verloopt vrijdag 16 maart om 12 uur. Is er dan geen akkoord, dan volgen er acties en stakingen.

UPDATE 17.22 uur: Reactie Arriva

Vervoerder Arriva heeft aan het eind van de middag gereageerd: 'Wij hebben inderdaad een ultimatum ontvangen van FNV. Op dit moment niet van de andere bonden. De Vereniging Werkgevers Multimodaal Openbaar Vervoer, bestaande uit de twee vervoerders Keolis en Arriva, gaat zich volgende week verder beraden over het gestelde ultimatum.'

'We kunnen wel zeggen dat we zeer teleurgesteld zijn over de reactie van de bonden. Keolis en Arriva hebben op 2 februari 2018 echt een mooi aanbod gedaan; onder andere in 2018 2,5 % loonsverhoging en nog eens een extra loonsverhoging voor de machinisten, exact zoals de bonden hadden gevraagd tijdens de onderhandelingen op 29 januari dit jaar. Deze vraag hebben we 1 op 1 overgenomen in ons eindbod. We hebben hiermee een grote stap gezet om de salarissen van de machinisten extra te verhogen.'

Lees ook:

- Vakbonden uitonderhandeld over machinisten-cao: mogelijk acties

- Ook CNV staakt cao-onderhandelingen met Arriva

- 'Arriva-machinisten moeten hetzelfde verdienen als collega's NS'