'Klaarblijkelijk gaat geld boven mensenlevens', zegt Hessel Pijpker over zijn zelfgekozen dood. Pijpker koos voor euthanasie, omdat hij vanwege de zenuwziekte waaraan hij leed geen toekomst meer zag.

Er is wel een medicijn voor, maar dat is erg duur en wordt maar beperkt verstrekt. In Noord Vandaag zie je de documentaire die verslaggever Martin Drent over Pijpker maakte.



'Hij komt knoeterhard binnen'

'Hij komt knoeterhard binnen', zegt zijn zus Kirsti, die aan de zelfde ziekte lijdt als haar broer Hessel. Ze begrijpt dat hij koos voor euthanasie. 'Ik kan me heel goed voorstellen dat hij niet afhankelijk wilde zijn van iedereen.'

'Een beetje licht aan de horizon'

Hessel Pijpker ontmoet in de documentaire de vijfjarige Bjorn, die ook aan de ziekte lijdt. Voor hem is er nog wél hoop. Hij mag meedoen aan een proef met een medicijn. 'Dat is een fijn bericht. Een beetje licht aan de horizon', zegt zijn moeder Marijke Dijk.

Groot aantal vrouwelijke dierenartsen? 'Dat is een groot probleem'

Behalve de documentaire over Hessel Pijpker was er meer te zien in Noord Vandaag. Zo heeft tafelheer en dierenarts Frank de Bont een opvallende mening over het grote aantal vrouwelijke dierenartsen. 'Dat is een groot probleem.' Maar waarom vindt hij dat?

'Het is nu een fantastisch restaurant, ik kom graag eens terug om er te eten'

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwam met miljoenen naar onze provincie. En ze keerde terug op een voor haar bijzondere plek, waar ze als baby werd gedoopt. 'Het is nu een fantastisch restaurant, ik kom graag eens terug om er te eten.'

'Als een molen niet draait, gaat het helemaal mis'

'Als een molen niet draait, gaat het helemaal mis', zegt verslaggever Beppie van der Sluis vanuit molen De Lelie in Eenrum. Molenaar Casper Meinders legt uit waarom dat zo is. De aanleiding: een oproep van Groninger Landschap, dat naarstig op zoek is naar molenaars.

