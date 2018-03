Rondje Groningen: Hoe gaat het met Michael de Leeuw?

Aletta Jacobs, het mediacircus rond de waddenauto en hoe is het eigenlijk met Michael de Leeuw? Dat - en meer - lees je vandaag in Rondje Groningen.

1) Geen record, wel ver weg

Het is niet zo ver als de recordvlucht naar Los Angeles, maar vandaag vertrok er een vlucht van Eelde naar Sint Maarten. Ook niet naast de deur...



2) Michael the Lion

Voormalig FC Groningen-aanvaller Michael de Leeuw kreeg FC Afkicken op bezoek in Chicago, waar hij tegenwoordig voetbalt bij Chicago Fire. Hoe gaat het met hem?



3) Ballerina op ijs

Stadsblog Sikkom vraagt zich af: wie schaatste daar zo mooi op het ijs van de Noorderhaven?

4) Media-evenement op de Wadden

Het was 'hot news' de afgelopen dagen: de waddenauto. De 19-jarige Stan uit het Brabantse Helmond was met een stel vrienden op weg naar Groningen, toen hij aan de Friese waddenkust besloot richting zee te rijden. Resultaat: de auto muurvast in het slib. Het lostrekken van de wagen werd vandaag een heus media-evenement...

5) Ook de Harma Boer van RTV Drenthe had hulp nodig

Weervrouw Loes van der Laan van onze Drentse collega's reed niet op het wad, maar in een Drents natuurgebied. Helaas had ze geen 4x4-auto bij zich...

6) Aletta in Drenthe

Aletta Jacobs, het boegbeeld van het feminisme, is van 'ons'. Geboren in Sappemeer, de eerste vrouw die ging studeren. Dat deed ze aan de Groninger universiteit. Maar er is ook een Drentse connectie...

7) Altijd al molenaar willen worden?

Het Groninger Landschap is op zoek naar molenaars. Wat voor jou?

8) IJszee

De winter is voorbij, maar op de Waddenzee word je er nog wel aan herinnerd.

9) Slingerend over de weg

Deze bestuurder die slingerend over de weg ging op de A7, werd op de bon geslingerd. Hij was nogal druk bezig met zijn telefoon.

