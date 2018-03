Groninger Studentenbond is bezorgd over aandeel buitenlandse studenten

De Groninger Studentenbond is bezorgd over de toename van het aantal buitenlandse studenten in Groningen.

'Voor de stad en de universiteit is de stijging van het aantal internationale studenten heel mooi, maar je ziet tegelijkertijd grote tekorten op het gebied van huisvesting', zegt Iris van der Burch van de Groninger Studentenbond.

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de landelijke gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs heeft zorgen geuit.

Een vijfde buitenlandse studenten

Uit onderzoek van Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, blijkt dat aan de Rijksuniversiteit Groningen momenteel 6300 buitenlandse studenten onderwijs volgen. Dat is 21,4 procent van het totaal, meer dan een vijfde.

'We zien ook dat de verengelsing op de universiteit steeds belangrijker wordt', zegt Van der Burch. 'Opleidingen kiezen ervoor om volledig over te gaan op Engels. Nu zijn sommige opleidingen daar blij mee, vooral bij de technische opleidingen geeft het weinig problemen. Maar er zijn ook veel opleidingen waar het wel problemen oplevert. Dat vinden wij geen goede ontwikkeling.'

Steenkolenengels

Volgens Van der Burch zijn er onder problemen met docenten 'die steenkolenengels spreken'. 'En sommige studenten kiezen voor een Nederlandse opleiding, die later overschakelt op Engels. Dat willen we niet.'

In gesprek

De Groninger Studentenbond zegt dat ze in gesprek gaan met de universiteit. 'Maar ook met de hogescholen, om te kijken wat we kunnen doen. Ook met studenten en docenten gaan we praten, om te horen waar zij behoefte aan hebben. En mogelijk gaan we nog een landelijke actie op touw zetten, in combinatie met andere bonden of de landelijke studentenvakbond.'

Reactie RUG

Woordvoerder Jorien Bakker van de RUG kijkt met andere ogen naar de cijfers. 'Zo'n tachtig procent van de studenten is dus Nederlander. Het aantal buitenlandse studenten moet geen meerderheid worden, maar daar is absoluut geen sprake van. Zoals het nu is, is het goed voor het onderwijs en de studenten. Zelf sturen we ook studenten naar het buitenland, dat werkt natuurlijk wel twee kanten op. Je moet dan ook buitenlandse studenten hier ontvangen.'

