Versterkingsoperatie twaalf woningen geschrapt; NCG buigt zich er nu over

De Prinsesseweg in Appingedam (Foto: Google Maps)

De huizen van bewoners van de Prinsesseweg in Appingedam gaan over naar het inspectieprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De bewoners kregen vorige week de keuze: of doorgaan met het huidige plan van versterken -inclusief een aantal door hen aangedragen aanpassingen - of meegaan in het inspectieprogramma van NCG. Deze week bleek dat zij met een ruime meerderheid voor dit laatste kiezen.

Nieuwbouw niet mogelijk

De woningen zouden in eerste instantie op basis van afspraken uit 2015 versterkt, verduurzaamd, verbeterd en hersteld worden. De bewoners gaven aan dit niet te zien zitten en willen sloop en vervangende nieuwbouw van hun woning.

Voor Woongroep Marenland is dit echter om meerdere redenen niet haalbaar. 'De kosten zijn dan veel hoger. Bovendien kunnen wij woningen als deze, groot met garage en bijkeuken, niet terugbouwen. Dit zou namelijk betekenen dat de huurprijs fors verhoogd moet worden en dat mag niet', liet directeur Gerke Brouwer eerder weten.

Planning niet bekend

Daarop kozen de bewoners voor inspectie door de NCG. Wanneer dit gebeurt is nog niet bekend. Hierover gaat Woongroep Marenland in overleg met NCG. Zodra de planning bekend is, worden de bewoners door Woongroep Marenland hierover geïnformeerd.

Omdat nog niet duidelijk is op welke termijn de woningen versterkt worden, gaat Woongroep Marenland verder met regulier onderhoud aan deze woningen. Bovendien worden voorbereidingen van het huidige project hersteld of verwijderd.

Lees ook:

- 'Het is niet leuk wonen hier, we hebben geen woongenot'

- Damsters lijnrecht tegenover Woongroep Marenland: 'Wij willen ons leven terug'

- Huurders eisen nieuwbouw in plaats van versterking