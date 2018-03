Marcel Bosker mikt op vijfde plaats bij WK allround

Schaatser Marcel Bosker was vorig jaar reserve bij het WK allround. Hij baalde toen, want met de vorm zat het wel goed. Komend weekend debuteert hij op het wereldkampioenschap.

En ook nog eens in de buitenlucht, de 'Coolste Baan' in het Olympisch stadion in Amsterdam. 'Dat is gewoon historie, heel veel toeschouwers natuurlijk en het is bijzonder dat het weer eens op een buitenbaan is. Om daar m'n debuut te maken op een WK allround is schitterend', vertelt Bosker.

Sinds woensdag is hij in de hoofdstad om zich voor te bereiden.

WK als missie

Bosker was aan het begin van het seizoen al snel duidelijk over zijn doelstellingen. De Olympische Spelen waren te hoog gegrepen, een ticket voor de WK werd zijn missie. Als nationaal kampioen plaatste hij zich automatisch.

Sven Kramer en Patrick Roest zijn de andere deelnemers namens Nederland. Zij wonnen medailles op de Olympische Spelen. Bosker gaat ervan uit dat zijn twee landgenoten sowieso boven hem eindigen. En ook nog wel een aantal andere schaatsers.

Top vijf

'Ik mik op de vijfde plaats. Er staan goede schaatsers aan de start. Die zijn normaal gesproken wel beter dan ik.'

Maar wat is normaal gesproken? Het zijn andere omstandigheden op een buitenbaan en een groot gedeelte van de deelnemers heeft een Olympische Spelen in de benen en veel gereisd.

'Geluk'

Bosker probeert daar z'n voordeel uit te halen. 'Misschien dat ik geluk heb en net even wat minder last heb van de wind en eventuele regen.'

'Je moet van het voordeel voor jezelf uitgaan en er niet met tegenzin ingaan en denken dat de omstandigheden nadelig kunnen zijn.'

'Toernooitje voor erbij'

'En sommigen zijn misschien nog moe van de Spelen', vervolgt hij.

'Ik heb rustig kunnen trainen en focussen op dit toernooi. Het is voor mij het hoogtepunt, waar het voor anderen misschien een leuk toernooitje voor erbij is.'

