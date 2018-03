Nieuwbouwhuizen in Zuidhorn krijgen geen gasaansluiting meer

Nieuwe woningen in Zuidhorn worden niet meer verwarmd met aardgas. De huizen krijgen een alternatieve verwarmingsbron.

De gemeente Zuidhorn is daarmee naar eigen zeggen één van de eerste gemeenten in Nederland die van het gas afstapt. Gemiddeld bespaart dit 950 kuub gas per woning per jaar.

Groter draagvlak

Door alle publiciteit rondom aardbevingsproblematiek merkt de gemeente Zuidhorn dat het draagvlak voor gasloze woningen onder kopers groter is dan voorheen.

'Bij huizen die in 2016 bouwrijp waren, merkten we dat huizenkopers het nog eng vonden om te bouwen zonder gas. Inmiddels is dat anders', merkt Leon Teeuw van de gemeente Zuidhorn.

Praktische vragen

Wel levert het bouwbesluit nog vragen op bij huizenkopers, merkt Teeuw. 'Kopers stellen vooral praktische vragen. Welke verwarming heb je nodig? Doet een luchtwarmtepomp het ook als het tien graden vriest? Allemaal vragen waarin de gemeente advies uitbrengt.'

Bang dat een gasloos huis een potentiële koper afschrikt, is Teeuw niet. 'Wij geloven in een toekomst waarin aardgas overbodig is.'

