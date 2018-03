Gaan topsporters als ondernemer altijd voor goud?

Tijdens de afgelopen Olympische Spelen stonden Nederlandse sporters met goud, zilver en brons weer in de schijnwerpers, maar wat doen ze na hun loopbaan?

Zijn ze geschikt als ondernemer? Komt een sporter het bloed zweet en tranen van altijd moeten presteren later van pas? Of is het bijvoorbeeld de passie die hen drijft?

NoordZaken sprak hierover met drie ondernemers; oud-voetballer Kurt Elshot, voormalig schaatser Alexander Oltrop en judoka Jennifer Wichers. Ze vertellen ook wat ze in het ondernemerschap tegenkwamen.

Jennifer Wichers (26) was al op jonge leeftijd een veelbelovende judoka. Op 14-jarige leeftijd verliet ze Friesland om vanuit Groningen haar olympische droom na te jagen, maar blessures gooiden roet in het eten. Kwetsuren die een beroep deden op haar wilskracht en doorzettingsvermogen. Wichers is nog geen topsporter af, maar inmiddels wel zakelijk bezig.

Constant verbeteren

Wichers geeft trainingssessies voor bedrijven met judo als metafoor. Op verschillende bedrijfsniveaus, met medewerkers daadwerkelijk in een judopak. 'Judo is een sport met een rijke filosofie, waarbij het draait om constante verbetering.' Dat geeft Wichers vorm vanuit haar onderneming Judo Your Business.

Gewoon beginnen

Hoe maak je je verhaal te gelde? 'Het was in het begin wel worstelen. Ik heb gewerkt met try-outs om het totaalproduct te verbeteren. Uiteindelijk is het een kwestie van gewoon ergens beginnen. Je gaat in gesprek met mensen en zo kom je tot een concept.'

Alles uit jezelf

'Het verbeteren van het algemene welzijn voor de wereld. Zorgdragen voor elkaar en je tegenstander. Dat is de basis voor mijn programma. Een sociaal maatschappelijke insteek met het maximaal benutten van elkaars krachten. Daarnaast vertel ik mijn eigen verhaal. De onderligger hierbij is alles uit jezelf willen halen en grenzen over willen gaan om verder te komen.'

Als ik mijn tanden ergens inzet gaat het me lukken. Verder leer je door topsport jezelf goed kennen Jennifer Wichers

Samenwerken met Belgisch goud

Inmiddels mag ze de KLM tot haar klanten rekenen. Ook spelers van NEC en sc Heerenveen ondergingen al een sessie. Recent is ze een samenwerking aangegaan met de Belgische oud-judoka Robert van de Walle. Van de Walle nam vijf keer deel aan de Olympische Spelen en won in 1980 goud in Moskou.



Op welke manier heeft de topsportervaring haar geholpen? 'Ik kan bergen verzetten en kan keihard werken. Als ik mijn tanden ergens inzet, dan gaat het me lukken. En het gaat ook om risico durven nemen en lef tonen. Verder leer je door topsport jezelf goed kennen, daardoor weet ik perfect wat ik aan mezelf heb. Daar kun je veel uithalen. Ik ben een intrinsieke ondernemer. Je voelt van binnen dat je iets graag wilt doen. Dan is het gaaf om mensen judo te laten ervaren.'

In onderstaande video vertelt Wichers over wat ondernemerschap voor haar inhoudt.

Kurt Elshot (40) was vijftien jaar betaald voetballer. Hij speelde ruim driehonderd wedstrijden. 'Kurt, Kurt, Kurt' klonk het jaren in het Oosterpark Stadion wanneer de rechtsback zijn rushes naar voren inzette. Medio 2010 kwam er een einde aan zijn actieve loopbaan.





Onrustig

In zijn tijd bij NAC Breda kwam Elshot in aanraking met kleding maken. 'Ik voelde altijd onrust en toen ik begon met kleding maken, ging dat weg.' Elshot verhuisde naar Amsterdam nadat hij gestopt was met voetballen. 'De kleding die ik maakte, droeg ik op straat. Ik werd steeds vaker aangesproken op straat of ze het ergens konden kopen. Zo is het ontstaan.'

Passie voor kleding

Drie jaar geleden keerde Elshot terug naar Groningen en hij richtte zich in eerste instantie weer op het voetbal, maar niet voor lang. 'Iets voelde niet goed, de passie ebde weg. Ik ging weer met kleding bezig. Toen bloeide ik weer op en volgde mijn hart.'

Creativiteit

Elshot bedacht een concept. Een kapper, kleding, kunst en events organiseren. Dat resulteerde in de opening van de winkel House of Chambers aan de Oude Ebbingestraat begin februari. De goedlachse ondernemer kan zijn creativiteit weer goed kwijt. 'Het creatieve zit in mij. Ik vind het machtig om vanuit niets iets te maken.'

Sober leven

Een deel van zijn inspiratie deed hij op in Antwerpen. 'Ik woonde in Antwerpen-Zuid. Een hele rustige omgeving. Dat past bij mij. Ik geniet van het leven op een sobere manier.'

Ik had ervoor kunnen kiezen om veel geld te verdienen met op de bank zitten, maar ik zou kapot gaan Kurt Elshot

Eigen winkel is droom

'Mijn droom was altijd om een eigen winkel te hebben. Ik zat, voordat ik betaald voetballer werd, ook op de school voor commercieel onderwijs.' Aan het einde van zijn loopbaan zat hij regelmatig op de bank, waardoor hij stopte. 'Ik had er voor kunnen kiezen omveel geld te verdienen met op de bank zitten, maar ik zou kapot gaan. Ik heb de drive om iets te doen, iets te bereiken.'

Geloof is handvat

'Ook al lijkt het onmogelijk, ga door! Dat voelt lekker. Bij GVAV Rapiditas was ik de laatste van mijn lichting die naar FC Groningen ging. Je door het leven knokken en handen uit de mouwen steken, daar hou ik van. Het geloof sterkt me ook om goeie dingen te blijven doen. Het is een handvat om me staande te houden.'

In onderstaande video geeft Elshot aan hoe belangrijk passie voor hem is.

Alexander Oltrop (38) uit Hoogezand begon met schaatsen bij IJsvereniging Borgercompagnie. Via de KNSB kwam Oltrop bij de grote ploeg van TVM terecht. Een zilveren medaille op de 1.000 meter tijdens de Nederlandse afstandskampioenschappen in 2004 was zijn beste resultaat. In 2008 stopte Oltrop wegens aanhoudende blessures.

Goede handel

Op dat moment was de sprinter al ondernemer. Oltrop was tijdens zijn actieve loopbaan altijd onrustig. 'Ik had te veel energie en wilde avonturen beleven.' Als Oltrop op trainingskamp was in Amerika, toog hij regelmatig naar een computerwinkel om foldertjes op te halen. Artikelen daaruit werden op Ebay gezet om het voor goede prijzen te verkopen. 'Amerika liep altijd een half jaar voor op Europa. Dan verkocht ik wat en had ik goede handel.'

Webshop

Dat mondde tijdens zijn periode bij de TVM-ploeg uit in een webshop. 'Ik heb in die tijd een slepende heupblessure gehad en verveelde me kapot. Dan zag ik weer een bestelling binnenkomen. Dat was kicken, daar kreeg ik energie van.' Oltrop ging, nadat hij als schaatser afzwaaide, echt gas geven, zoals hij het zelf formuleert.

Zeven miljoen omzet

Inmiddels is hij met zijn bedrijf FysioSupplies marktleider in Nederland en heeft het bedrijf een groot aandeel in Europese landen. Een paar cijfers: ongeveer dertig man personeel en zeven miljoen euro omzet op jaarbasis. Oltrop verkoopt gezondheidsproducten voor fysiotherapeuten.

Zoeken naar kleine dingen om iets beter te krijgen, dat vind ik mooi. Als het dan lukt wat je in je hoofd hebt, dan geeft dat een kick Alexander Oltrop

'Ik wil mijn energie ergens in kwijt om een doel te bereiken. Ik ben zelf fysio en vindt het interessant om ze te helpen hun praktijk op orde te krijgen.' In het begin lag daar de focus ook op. Nu is het vooral de perfectie voor de klant bereiken en de meerwaarde vergroten.

Perfectie

Oltrop streeft naar perfectie. 'Zoeken naar kleine dingen om iets beter te krijgen, dat vind ik mooi. Als het dan lukt wat je in je hoofd hebt, dan geeft dat een kick. Ik stoor me aan inefficiency en zoek altijd de kortste route naar succes.'

Valkuilen zien

Regeren is vooruitzien. 'Ze noemen me ook wel 'Mister Negative'. Ik zie valkuilen en kan ze afdichten. Als ik dat niet had, was mijn bedrijf misschien wel twee keer zo groot geweest, maar wel met veel meer shit. Het is een nichemarkt en als je het daar verkloot, dan zingt het snel rond.'

In onderstaande video gaat Oltrop in op de adrenaline kick, waar hij als ondernemer naar op zoek is.