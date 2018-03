Stadjer de cel in voor mishandeling met kettingslot

Een 19-jarige Stadjer moet de cel in voor het slaan met een kettingslot. De rechtbank legde een gevangenisstraf op van zeven maanden.

De man heeft deze straf al in voorarrest uitgezeten, maar moet nog wel de cel in omdat hij in zijn proeftijd de fout in ging. Daarom moet hij nog een oude straf van vier maanden uitzitten.

Achtervolging

Het slachtoffer rende in augustus van vorig jaar door de Sint Jansstraat. Hij was op de vlucht voor de 19-jarige Stadjer, die op een scooter achter hem aan reed.

Toen de Stadjer de man inhaalde, sloeg hij het slachtoffer met een kettingslot. Hij deed dit omdat hij nog geld van de man zou krijgen.

Taakstraf

De advocaat vroeg de rechtbank de celstraf die zijn cliënt nog open had staan om te zetten in een taakstraf, maar hier ging de rechtbank niet in mee.

