Veendam heeft stempassen referendum verkeerd verstuurd

De gemeente Veendam heeft stempassen voor het raadgevend referendum verstuurd naar buitenlandse inwoners die geen recht hebben op zo'n stempas.

Het is nog niet duidelijk om hoe veel verkeerd bezorgde stempassen het gaat. De gemeente is bezig dat uit te zoeken.

Brief die stempas ongeldig maakt

'De mensen die een stempas hebben gekregen, maar er eigenlijk geen recht op hebben krijgen van ons een brief', laat een woordvoerder namens de gemeente Veendam weten.

'Met die brief wordt de eerder verstuurde stempas ongeldig verklaard', laat ze weten. Op het stembureau worden de pasnummers gecontroleerd. Mocht iemand met een ongeldig bewijs naar het stembureau gaan dan zal diegene niet door de controle komen.

Twee keer stemmen

De gemeente Veendam maakt zich op 21 maart op voor twee stemrondes; de gemeenteraad en het raadgevend referendum. Het raadgevend referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), beter bekend als de sleepwet.

Kiesrecht Gemeenteraadsverkiezingen

Mensen die kiesrecht hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de Nederlandse nationaliteit of die van een ander Europees land. Of hebben een verblijfsvergunning en wonen minimaal vijf jaar in Nederland.

De spelregels voor het kiesrecht van een raadgevend referendum zijn echter anders. Belangrijkste verschil is dat stemgerechtigden de Nederlandse nationaliteit moeten hebben. Dat is bij de gemeenteraadsverkiezingen niet per se het geval.