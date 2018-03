Geern daanzen op Grode Maarkt!

Een still uit de YouTube-video (Foto: Sash en Sander/YouTube)

Ze kenden elkaar niet, maar hebben toch samen een liedje gemaakt. Sascha Grofsmid uit Veendam en Sander Mook uit Ten Boer, oftewel Sash & Sander.

Eem Grunnegs proaten

Hun samenwerking begon toen ze elkaar online ontmoetten via een karaoke-app. Het bleek te klikken in muzikaal opzicht. Daar kwam het liedje 'Proat Grunnings' uit voort, een cover op het lied 'Parijs' van Kenny B.

Vervolg

Op Facebook kregen ze daar heel veel positieve reacties op en zelfs meer dan 30.000 likes. Daarom besloten ze dat er een vervolg moest komen.

Daans geern op Grode Maarkt

Ze riepen de hulp in van Olaf Vos en die vertaalde de tekst van 'Ik voel me sexy als ik dans' van Nielson in het Grunnegs. Dat werd: 'Ik daans geern op Grode Maarkt'.

Wat het duo betreft, mag de Grunneger toal veel meer onder de aandacht komen van jongeren. En dat hopen ze te bereiken met hun muziek. Wordt vervolgd dus!