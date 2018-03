Miljoenen uit Den Haag voor erfgoed in bevingsgebied

Het Rijk stelt 15 miljoen euro extra beschikbaar voor monumenten in het aardbevingsgebied. Het Rijk had eerder al twee miljoen euro vrijgemaakt. Met die boodschap kwam minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag naar Appingedam.

Van Engelshoven kreeg in Appingedam een rondleiding van burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Hij liet haar onder meer de hangende keukens zien en de voormalige katholieke Sint-Nicolaaskerk waar de minister in 1966 is gedoopt. Van Engelshoven is geboren in Delfzijl.

Herkenbaarheid

'Ik weet nu in wat voor prachtige omgeving ik gedoopt ben', reageerde Van Engelshoven. 'Erfgoed en monumenten zijn belangrijk voor onze herkenbaarheid. In dit gebied moet je met de monumentale panden iets anders omgaan, zodat ze in hun kracht komen te staan. Hoe beter een monument onderhouden is, des te beter kan het ook voort blijven bestaan.'

'Erfgoed moet behouden blijven'

Met de financiële steun vanuit Den Haag moet er voor gezorgd worden dat het Groninger erfgoed zo veel mogelijk behouden blijft. Het geld is voor een aantal verschillende subsidieregelingen. Eén voor groot onderhoud van monumenten en één voor regulier onderhoud.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) is blij met de financiële steun. 'Erfgoed maakt het verschil tussen een huis en een thuis', zegt zij. 'De combinatie tussen aardbevingen en de krimp maakt dat het erfgoed hier onder druk staat. Dit is een ongelofelijk belangrijke eerste stap.'