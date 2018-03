Nieuwe sportpartij gaat op jacht naar Groningse raadszetels

Ze hebben de knoop doorgehakt: verschillende mensen uit de Groningse sportwereld gaan met een nieuwe partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de stad. Een lijsttrekker is er nog niet, maar wel is er een aantal kandidaten beschikbaar.

One-issue?

De partij richt zich op de Groningse sport en topsport, maar een one-issue partij wordt het niet, verzekert kandidaat-raadslid Martijn van der Veen: 'Natuurlijk willen wij een topsporthal. Maar sport komt in alle geledingen van de maatschappij terug. Het is een middel om in de hele samenleving veel dingen voor elkaar te krijgen. Het is niet alleen topsport.'

'Sport verbindt, brengt mensen in beweging, helpt jongeren elkaar te vinden, is succesvol op het gebied van integratie', vervolgt Van der Veen. 'In Groningen is er wat dat betreft nog veel meer mogelijk dan nu het geval is.'

Primeur voor Groningen

In de jaren '50 en '60 zijn er een paar pogingen in Amsterdam en Rotterdam gedaan om met een sportpartij mee te doen aan gemeenteraadsverkiezingen. Dat is nooit een succes geworden. Een primeur voor Groningen dus, maar Van der Veen ziet hier een positieve toekomst.

'Als het ergens kan, is het hier. Groningen is en blijft sportstad nummer één en dat brengt successen met zich mee. Daardoor hebben veel Groningers binding met sport, bewegen, fit en vitaal zijn en ik dat wij een rol op bestuurlijk niveau kunnen spelen.'

'Daarbij is de kracht van Groningen dat de lijntjes kort zijn, men positief is en een niet-zeuren-maar-aanpakken-mentaliteit heeft. Dat past bij ons.'

Vlieg, Pinas en Abbingh

Samen met oud-tafeltennisbondscoach Jan Vlieg is Van der Veen op dit moment één van de twee 'voormannen' van de partij. Ook voormalig Donar-coach Glenn Pinas, oud-handballer Jans Abbingh (vader van Lois) en wielrenner Peter Merx krijgen mogelijk een plekje op de lijst, die in de komende maanden wordt samengesteld.

Daarnaast hebben schaatscoach Erik Bouwman, korfbalcoach Kees Vlietstra en voormalig bobsleeër Edwin van Calker hun naam aan de op te richten partij verbonden.

'Zie ons als beweging'

'Zie ons niet als een ouderwetse politieke partij, maar als een beweging. In de komende tijd kan iedereen die zich met ons en de sport begaan voelt, zich aansluiten om actief mee te denken en te doen. Daarna zal er een kieslijst samengesteld moeten worden, maar daar hebben we nog even de tijd voor.'

Hoeveel zetels?

Op hoeveel zetels wordt gemikt, wil Van der Veen niet zeggen: 'Stiekem heb je je dromen natuurlijk, maar onze overtuiging is dat succes niet staat of valt bij een aantal zetels.'

'Wel bij een verandering van het sportklimaat in Groningen. Als partijen door ons partijprogramma hun verkiezingsprogramma enigszins aanpassen, is dat voor ons al een succes. Het is niet zo dat wij denken: wij nemen het even over. Zo werkt het niet.'

De gemeenteraadsverkiezingen in Groningen worden op 21 november gehouden.

