Kijk terug: Hessels (on)gewilde dood

SMA-patiënt Hessel Pijpker uit Delfzijl is dinsdagochtend 27 februari 2018 uit het leven gestapt. Hij koos voor euthanasie, omdat hij vanwege zijn zenuwziekte geen toekomst meer zag.

RTV Noord volgde Hessel (48) in de laatste weken van zijn leven. Dagen waarin onder meer zijn laatste wens uitkomt. Ook maakt hij kennis met Bjorn (5) uit Bedum, die de ziekte ook heeft.

Medicijn

Er is een medicijn beschikbaar dat de ziekte afremt. Het wordt in Nederland aan een beperkt aantal kinderen verstrekt, omdat behandeling alleen al in het eerste jaar een half miljoen euro kost. Bjorn krijgt te horen of hij dit middel kan krijgen.

Bekijk hieronder het bijzondere verhaal van Hessels (on)gewilde dood: