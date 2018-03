'Topstukken' van Aletta Jacobs behoren nu tot Canon van Nederland

Drie objecten uit de nieuwe Aletta Jacobskamer in het Universiteitsmuseum in de stad Groningen zijn toegevoegd aan de Canon van Nederland. Het gaat om een bureau en een hutkoffer van Aletta Jacobs en het baarmoedermodel van Fa. Auzoux.

Dat model werd in de geneeskunde gebruikt toen Aletta Jacobs in 1844 in Groningen medicijnen ging studeren. Later schreef ze geschiedenis door de eerste vrouw ooit te zijn die afstudeerde aan de universiteit. Ook zette ze zich in voor het vrouwenkiesrecht.

Bureau van Aletta Jacobs



Pvda-politicus Milianne Ploumen opende de vernieuwde Aletta Jacobskamer. Ze was daar vanwege de Aletta Jacobsprijs, die de ex-minister krijgt voor haar strijd tegen de Amerikaanse president Trump. Hij stopt met de financiering van organisaties die in ontwikkelingslanden vrouwen helpen met veilige abortussen.