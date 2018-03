De onbewaakte spoorwegovergang tussen Tjamsweer en Jukwerd bij Appingedam is vanaf nu verleden tijd. De overgang aan het Dominee Christophoripad is uitgerust met spoorbomen, bellen en lichtsignalen.

Hiermee hopen ProRail en de gemeente Appingedam de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren. Op de spoorlijn Groningen-Delfzijl was die overgang niet de enige onbewaakte. Of de andere ook worden aangepakt, is niet bekend.