Deel dit artikel:











Woningen met onveilige balkons in Hoogkerk worden versneld gesloopt (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Woningcorporatie Wierden en Borgen gaat zestien woningen in Hoogkerk met onveilige balkons versneld slopen. Een jaar gelden bleken de balkons van deze huizen aan de Polmanstraat niet meer te voldoen aan de eisen. Datzelfde gold voor 24 woningen aan de Reddingiusweg in Hoogkerk en zestien huizen in Oosterhogebrug.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Andere klachten Volgens directeur Rinze Kramer van Wierden en Borgen is besloten de sloop van de woningen aan de Polmanstraat, die voor 2021 gepland stond, naar voren te halen omdat er ook veel andere gebreken waren. Bewoners klaagden over vocht, schimmel en tocht. Kramer: 'Om voor een korte periode nog te gaan investeren was niet de moeite waard'.

Staalhard De balkons van de 24 huizen aan de Reddingiusweg worden wel verstevigd, zegt Kramer. 'Er komen sleuven in de balkons en in de verdiepingsvloer en daar gieten we een materiaal in dat staalhard wordt. Dan zijn de balkons weer veilig'. Ook de balkons in Oosterhogebrug worden versterkt. De Huismeesters Ook woningcorporatie De Huismeesters in de stad is bezig met de voorbereiding van het versterken van balkons. De corporatie heeft 1900 woningen die worden onderzocht. Rond de zomer moet duidelijk zijn welke maatregelen worden genomen. Lees ook: - Politiek op de bres voor bewoners Polmanstraat

- Gezin ontvlucht woning vanwege lek en rot

- Onveilige balkons worden permanent gestut

- Balkons van 62 woningen worden preventief versterkt