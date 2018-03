Jubileumboek over De Ploeg is startschot van manifestatie 100 jaar De Ploeg

In het Groninger Museum is donderdag het eerste exemplaar van het boek 'De Ploeg. Avant-Garde in Groningen 1918-1928' uitgereikt aan kunsthistoricus prof. Henk van Os.

De uitreiking van het boek is tevens het begin van de manifestatie 100 jaar De Ploeg die dit jaar in Stad en provincie zal worden gehouden.

Kunstkring De Ploeg werd in de zomer van 1918 opgericht door een groep jonge Groninger kunstenaars die vonden dat het tijd werd om 'het braakliggende Groninger kunstlandschap vruchtbaar te maken'. Daar was een ploeg voor nodig.

Zwitserse kuur

De kunstkring die ze oprichtten stimuleerde hun onderlinge uitwisseling van ideeën en ze organiseerden tentoonstellingen. Het geheel komt in een stroomversnelling als een van de oprichters, Jan Wiegers, gaat kuren in het Zwitserse Davos. Daar komt hij in aanraking met het werk van Ludwig Kirchner. Hij introduceerde zijn expressionistische schilderstijl in Groningen.

Hoge horizon en hoekige lijnen

De schilders van De Ploeg zoals Jan Altink, Johan Dijkstra en Hendrik Werkman maakten veel landschappen en portretten. Vaak met een hoge horizon, hoekige lijnen en scherpe kleurcontrasten. Maar ook beeldhouwers, grafische kunstenaars, beeldhouwers en architecten waren lid van De Ploeg.

400 gulden

Prof. Henk van Os, onder andere oud-directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, kocht in 1954 zijn eerste kunstwerk. Het ging om een schilderij van de Groninger Ploeg-schilder Wobbe Alkema. Hij betaalde er 400 gulden voor, dat hij verdiend had met zijn radiopraatjes over kunst op de RONO, de voorloper van RTV Noord.



Inkeer van Wobbe Alkema, het eerste kusntwerk van Van Os



Die aankoop was het begin van een grote liefde voor kunst van 'De Ploeg'. Van Os heeft zich in loop der tijd op alle mogelijke manieren ingezet om de kunst uit Groningen nationale en internationale bekendheid te geven.

Nieuwe stichting

Voor de viering van het Ploeg-jubileum is een speciale stichting in het leven geroepen onder voorzitterschap van Deddo Houwen. Het hele jaar door zullen er activiteiten worden georganiseerd om de Ploeg onder de aandacht te brengen.

Er komen onder andere Ploeg wandel- en fietsroutes langs plekken waar replica's van de kunstwerken van zijn gemaakt. Want 'buiten, in Stad en Ommeland, is De Ploeg het best herkenbaar', aldus Deddo Houwen.

Het volledige programma is te lezen op de speciale jubileumsite en het boek over De Ploeg is vanaf donderdag verkrijgbaar.

