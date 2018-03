Vrouwen in de politiek: 'Op mijn zeventiende stond ik al op de lijst'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten over twee weken is één op de drie kandidaten een vrouw.

Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord langs de verkiezingsgemeenten. Het gaat in totaal om 272 vrouwen. Het aandeel dames op de kandidatenlijsten ligt iets hoger dan in 2014. Toen lag het percentage op 31,1 procent.

Waar wordt 21 maart gestemd?

De gemeenten waarin de gang naar de stembus wordt gemaakt zijn:

- Appingedam

- Delfzijl

- Loppersum

- Oldambt

- Pekela

- Stadskanaal

- Veendam

Oldambt valt op

Uitschieter als het gaat om vrouwen op de lijst is Oldambt. Daar is 38,8 procent van de kandidaten vrouw. Delfzijl sluit de rijen met 24,1 procent.

Opvallend in Delfzijl is de PvdA, waar iets meer dan 40 procent van de kandidaten vrouw is. 'We hebben gezocht naar vrouwen, omdat we heel graag de lijst om en om man en vrouw willen', zegt lijsttrekker Janny Volmer. Het 'om en om'-streven is onderaan de lijst niet gelukt,

Je moet niet per se een vrouw op de lijst willen als er misschien een man geschikter is Janny Volmer - Lijsttrekker PvdA Delfzijl

'Ik wil heel graag dat meer vrouwen de politiek in gaan, maar uiteindelijk moet je als eerste naar de kwaliteit kijken. Je moet niet per se een vrouw op de lijst willen als er misschien een man geschikter is.'

Enige vrouw

Bij GroenLinks in Stadskanaal stonden in 2014 nog vier vrouwen op de lijst. Deze keer is het er eentje. 'Maar dan moet de vrouw ook meteen bovenaan staan', lacht lijsttrekker Nadja Siersema. 'Helaas is het zo gelopen dat ik de enige vrouw op de lijst ben. Andere vrouwen op de lijst zijn verhuisd of uit de politiek gestapt.'

Mijn allereerste stem was meteen een stem op mezelf Nadja Siersema - Lijsttrekker GroenLinks Stadskanaal

Als dochter van voormalige Statenlid Janine Siersema kreeg zij de politiek met de paplepel ingegoten. 'Op mijn zeventiende stond ik al op de lijst. Mijn allereerste stem was meteen een stem op mezelf.'

Over het beperkte aandeel vrouwen in de politiek zegt ze het volgende. 'Ik kan het nu gelukkig goed combineren met mijn werk, maar er gaat wel heel veel tijd inzitten. Ik heb geen kinderen, dat scheelt ook. En mannen kunnen alles blijkbaar beter combineren.'

Welke partijen scoren hoog?

Bij drie partijen zijn de vrouwen in overtal. Het gaat om GroenLinks in Loppersum (52,4 procent), Oldambt Aktief (60 procent) en de VVD in Pekela (60 procent).

Vrouwelijke kopstukken

Verdeeld over de zeven gemeentes vertegenwoordigen 12 vrouwen als lijsttrekker hun partij. Dit betekent dat één op de vijf partijleiders vrouwelijk is.

Koplopers als het gaat om het leveren van vrouwelijke lijsttrekkers zijn D66 en de PvdA. Beide partijen leveren drie vrouwelijke kopstukken. In 2014 liep de VVD nog voorop.

