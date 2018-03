Moet Stadjer drie jaar de cel in voor mislukte woningoverval?

Voor een mislukte woningoverval hangt een 40-jarige Stadjer een celstraf van vier jaar boven het hoofd. De officier eist dat hiervan een jaar voorwaardelijk is.

Een 21-jarige plaatsgenoot zou voor zijn rol twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, opgelegd moeten krijgen.

Beiden probeerden op 20 maart van 2017 op gewelddadige wijze een goudhandelaar in Slachthuisstraat in de stad Groningen te overvallen, maar dit mislukte.



Geschrokken

De mannen belden bij het slachtoffer aan en vroegen het slachtoffer door de intercom of de man in goud handelde. Het slachtoffer, dat slecht ter been is, kwam naar beneden en deed de deur open. De mannen drongen de woning binnen en zette een pistool in de nek van het slachtoffer.

Toen de man riep dat zijn vrouw ziek op bed lag en de mannen haar zagen, gingen ze ervandoor. 'Ik zag die vrouw liggen en toen ben ik mij een hoedje geschrokken', vertelt de 40-jarige Groninger.

Eerdere woningoverval

De 40-jarige man stond ook terecht voor een woningoverval op 8 februari 2017 in Delfzijl.

Hij stond hier nu pas voor terecht, omdat hij later werd herkend door een getuige. De man bekent dat hij bij deze overval was, maar volgens hem was het alleen maar een ruzie.

Uit de woning in Delfzijl werd een spelletjescomputer, spelletjes en een telefoon meegenomen. De 21-jarige man werd hier al eerder voor veroordeeld. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:



- Slachtoffer woningoverval: 'Zijn stem klonk heel rustig en dus liet ik hem binnen'

- Stadjer overvalt woning en maakt spelcomputer en spelletjes buit: celstraf