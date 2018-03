Raad nieuwe gemeente Westerkwartier vergadert om de twee weken

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier gaat om de veertien dagen vergaderen. Vaste vergaderavond wordt de woensdagavond. De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier heeft dat woensdag besloten.

De raadsgroep, die bestaat uit raadsleden van Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek, bereidt ondermeer de bestuurlijke kant van de fusie voor. De groep koos voor een tweewekelijkse vergadercyclus, waarbij de avonden beginnen met commissievergaderingen en wordt afgesloten met de besluitvormende raadsvergadering.



De dorpen in

In de tussenliggende woensdagen trekken de raadsleden de dorpen in om met inwoners over lokale onderwerpen te praten, waarover de raad later een beslissing moet nemen.

'Dat biedt de mogelijkheid om dichtbij de inwoners te komen en hun mening te horen,' zegt raadsgroeplid Tanja Haseloop uit Leek. 'Bovendien kunnen we straks met drieëndertig raadsleden in verschillende dorpen tegelijk zijn.'

De Wilp en Lutjegast tegelijk

'De ene groep raadsleden kan bijvoorbeeld in De Wilp de mening van de inwoners aanhoren, terwijl andere raadsleden in Ezinge of Lutjegast met de inwoners in gesprek gaan. Tijdens die bijeenkomsten worden geen besluiten genomen, dat gebeurt in de raadsvergadering.'

Waar de raadsvergaderingen gaan plaatsvinden is nog onduidelijk. In de raadsgroepvergadering van 12 april nemen de raadsleden daar een beslissing over. De gemeente Westerkwartier gaat op 1 januari 2019 van start.