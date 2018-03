Fandi geniet met Henk de Haan van Donar

FC Groningen-legende Fandi Ahmad was donderdagavond samen met Henk de Haan aanwezig bij het duel tussen Donar en Rotterdam (89-65). Het was voor 'De Parel van Maleisië' de eerste keer dat hij naar Donar aan het werk zag.

Snelle wedstrijd

'Het was geweldig,' zei Fandi. 'Een snelle wedstrijd, een paar fantastische spelers. In de tijd dat ik bij FC Groningen speelde ben ik niet heen geweest. Ook in die tijd, de jaren '80, was Donar ook al één van de beste clubs.'

Eerder geweest

De Haan was uiteraard al wel vaker bij Donar geweest. 'In die periode (80'-er jaren) was ik er ook,' aldus de oud-speler van FC Groningen en BV Veendam. 'Dan speelden ze tegen Leiden en Den Bosch met tegenstanders als de grote Akerboom. Die duels blijven hangen in het geheugen.'

Uitgenodigd

'We waren vandaag uitgenodigd en Fandi is een echte basketbalfan. Vandaag hebben we geluncht, dan kijkt hij de hele tijd naar scores en fragmenten van de NBA. Een schitterende ervaring zo,' besluit de Haan.

