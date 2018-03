Rotterdam-coach Salomon: 'Donar maakt reclame voor het Nederlands basketbal'

De verliezend coach van Rotterdam, Armand Salomon, deelde na afloop van de nederlaag van zijn ploeg (89-65) complimenten uit aan Donar. 'Wat in Groningen gebeurt is fantastisch,' aldus de trainer van de Rotterdammers.

Lastig

'Misschien is het als een tegenstander soms wat lastig als je hier heen moet en denkt: wat ga je tegenkomen en hoe moeilijk wordt het. Maar dit is fantastisch voor het basketbal in Nederland.'

Toegenomen belangstelling

Salomon vindt het vooral heel mooi wat er in Groningen aan het ontstaan is. 'Je ziet het aan de belangstelling van de NOS, stukken in de kranten. Overal komen nu interviews omdat de mensen denken: succes. En succes kent vele vrienden, dus laat het maar komen alle vrienden die naar het basketbal moeten gaan,' zegt de enthousiaste trainer van de Rotterdammers.

