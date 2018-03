Wat moet een 'gebiedsregisseur' voor Midden-Groningen doen?

Belangstellenden verzamelden zich in Siddeburen (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Het is een grote uitdaging van de nieuwe gemeente Midden-Groningen: hoe krijg je eenheid, na het samenvoegen van drie gemeenten.

Over die vraag buigen zich donderdagavond zo'n 80 belangstellenden in Siddeburen. Wethouders, raadsleden en dorpsbewoners zijn aanwezig.

Eén van de oplossingen? Een zogenoemde 'gebiedsregisseur', een wat ambtelijk woord voor een tussenpersoon voor de gemeente en dorp(sverenigingen).

Aanpassen aan de bewoner

Jordy Hoving, is een van de vijf gebiedsregisseurs van Midden-Groningen. Hij wil 'niet meer als gemeente bepalen wat goed is voor een wijk, maar het uit de wijk laten komen. De gemeente moet zich aanpassen aan waar de behoefte van bewoners ligt.'

Hoving wil bijvoorbeeld aan de slag met afval op straat of verpauperde huizen. 'Dat laatste deed de gemeente vroeger niet voor particulier bezit', zegt Hoving.

Maar één verpauperd huis, kan het dorpsgezicht aantasten. En dus moet de gemeente wél ingrijpen, het liefst samen met bijvoorbeeld de dorpsverenigingen.

'Soms doen we het zelf'

'Bewoners, als er iets is? Ga dan naar je vereniging en leg het daar voor', zegt voorzitter van dorpsvereniging Kropswolde Jan Sporrel. Soms kunnen we het zelf oplossen, en zo niet dan nemen wij contact op met de gebiedsregisseur. Dat gaat als een trein.'

Zoektocht naar nieuwe burgemeester

De nieuwe gemeente heeft haar inwoners ook al ingeschakeld bij, de nog lopende, zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Dat was een eerste stap om bewoners te betrekken bij de gemeente.

Of de gebiedsregisseurs het verschil kunnen maken moet nog blijken. De gemeente heeft er nog alle tijd voor: immers bestaat Midden-Groningen nog niet eens drie maanden.

