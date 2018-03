Groningse Marjet Woldhuis bij top twaalf raadsleden van Nederland

Raadslid Marjet Woldhuis van 100% procent Groningen is in de race om het beste raadslid van Nederland te worden.

Als enige noorderling is ze, samen met elf anderen, geselecteerd voor de prijs, die door debatinstituut Perikles, campagnebureau BKB, De Volkskrant en omroep WNL is opgericht. Doel is om meer aandacht te schenken aan lokale politiek.

'Meer dan een raadslid'

Het juryrapport luidt dat Woldhuis 'meer dan een raadslid' is en 'een grote groep, vooral jonge Groningers, aan zich weet te binden'. Ook wordt ze geprezen om het feit dat ze na raadsvergaderingen vaak contact zoekt met haar achterban via sociale media, om hun mening te vragen.

Van vijftig naar twaalf

Raadsleden uit heel Nederland konden tot en met 7 maart worden aangemeld door anderen. Vervolgens kon worden gestemd op de kandidaten. De vijftig raadsleden met de meeste stemmen zijn beoordeeld door een jury. Die heeft uiteindelijk twaalf van hen genomineerd.

Uitreiking

Stemmen op de twaalf genomineerde raadsleden kan tot zondag 18 maart 09.00 uur via besteraadslid.nl. De vier overgebleven raadsleden die doorgaan naar de finale, zullen met elkaar debatteren tijdens De Lokale Verkiezingsshow op 20 maart in Paradiso Amsterdam.