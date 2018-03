Bauke Mollema richt zich op na slechte tijdrit: 'Bergop voel ik me prima'

Voor wielrenner Bauke Mollema viel de tijdrit in Parijs-Nice woensdag tegen, waardoor zijn kansen op een goed eindklassement verspeeld lijken. Maar de kopman van Trek-Segafredo is vol vertrouwen voor de laatste drie bergritten.

'Die ken ik ook allemaal goed, want ik train er veel in de buurt', zegt Mollema, die in Monaco woont.

'Proberen de kansen te pakken'

'Ik ga proberen om voor een etappeoverwinning te gaan. Kijken hoe de benen zijn en proberen de kans te pakken als die komt. Bergop voel ik me prima. Dan hoor ik bij de beste vijf tot tien renners in koers. Op de tijdritfiets komt dat er niet uit, we moeten gaan kijken waar dat aan ligt.'

'Vermogen niet vasthouden'

In de door landgenoot Wout Poels gewonnen tijdrit strandde Mollema op de veertigste plaats, op een minuut en 35 seconden.

'Van tevoren had ik een heel goed gevoel, de tijdrit in de Ronde van de Algarve ging ook goed een paar weken geleden. De warming-up en de start gingen nu ook prima. De eerste vijf minuten had ik genoeg power en was het gevoel goed. Daarna kon ik het vermogen dat ik moest trappen niet vasthouden. En dat ging eigenlijk alleen maar verder naar beneden.'

'Voor mijn gevoel kwam ik niet meer vooruit'

'Normaal, met een goede tijdrit, houd ik het constant. Of ik kan in het tweede deel van de tijdrit nog versnellen. Nu moest ik alleen maar terugschakelen, voor mijn gevoel kwam ik niet meer vooruit.'

Terug in Parijs-Nice

Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag. Mollema rijdt de Franse etappewedstrijd voor het eerst sinds 2012. In de voorgaande vijf seizoenen reed hij Tirreno-Adriatico, in Italië.

