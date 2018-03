Rondje Groningen: Meest noordelijke treinstation van Nederland krijgt gestalte

Het meest noordelijke treinstation van Nederland in de steigers, maar ook protesterende Groningers. En wat stelt deze rubriek tegenwoordig nog voor zonder kersvers dierennieuws? Dat - en meer - lees je vandaag in Rondje Groningen.

1) Hoera, een kalfje!

Feest in het Lauwersmeergebied vandaag, waar boswachter Liesbeth constateerde dat het eerste kalfje van het seizoen is geboren. Leve de lente!



2) Ongewenst brokje

Treinreiziger Robert merkte vannacht in de trein op dat iemand zijn maaginhoud helaas niet binnen kon houden. Gelukkig handelde Arriva vrij adequaat.



3) J-oehoe

Hoe toevallig! Sinds kort huist er een uil in de nieuwe woning van Annemarie Heite. Mogelijk getipt door de uil in haar vorige woning?

4) Gevechtshelikopter neemt poolshoogte

Als je toch nog wat moet oefenen op Apache-vlieguren, dan maar boven onze provincie. Groot gelijk.

Twitteraar Rolf weet dus wel wat-ie voor Sinterklaas wil

5) Willen we meer of minder kolencentrales?

Op de Coolsingel in Rotterdam voerden vandaag zo'n 70 demonstranten van het Rotterdams Klimaat Initiatief en Fossielvrij Nederland actie tegen de kolenoverslag. En daar waren ook enkele Groningers bij aanwezig.

6) Meest noordelijke treinstation in aanbouw

Station Eemshaven krijgt al aardig wat contouren. Aan het eind van deze maand is dit het meest noordelijke treinstation van Nederland. Het station is bovendien uniek, want buitendijks. Jannes Wiersema maakte er een tussentijds kiekje van.

7) Waddenpromotie over de grens

Het Oldambt maakte vandaag met andere kustregio's promotie voor de Waddenzee door dit prachtige gebied, inclusief de Dollard, te promoten in Berlijn. Hoe dat eruitziet? Nou zo:



8) Donar maakt naam

Basketbalbond FIBA kijkt terug op de doordeweekse Europese speelronde. Donar en in het bijzonder de fans krijgen een A+ na de zege op Cluj. En laat dat nou net het hoogst haalbare cijfer zijn. Chase Fieler, oud-speler van Donar, komt ook voor in het overzicht met deze dunk. Kijk en geniet:



Rondje Groningen is er van maandag tot en met vrijdag. Alle voorgaande edities lees je hier.