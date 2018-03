Deel dit artikel:











'De huidige politiek in Groningen schenkt veel te weinig aandacht aan sport' 'De Sportpartij richt zich op de Groningse sport en topsport', zegt Martijn van der Veen (Foto: RTV Noord)

Verschillende mensen uit de Groningse sportwereld doen met de Sportpartij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Stad. 'Als het ergens kan, is het hier', zegt kandidaat-raadslid Martijn van der Veen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

2) Sportpartij oogst sympathisanten 'Het manifest van onze partij is nog niet publiekelijk gedeeld, maar er hebben zich al wel mensen in redelijk groten getale voor aangemeld', vertelt Martijn van der Veen van de nieuwe Sportpartij.