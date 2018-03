Dit weekend in Groningen: handen uit de mouwen en Kunst aan Huis

Vorige week stonden we nog op de schaats, maar dat kan nu niet meer. Hoe moet je je nu vermaken? Wij hebben een paar tips.

1) Laat je handen wapperen

Zaterdag is de tweede en laatste dag van de vrijwilligersactie NLdoet. Net als vrijdag zijn er op veel plekken in Groningen activiteiten waarbij je kunt helpen. Schilderen, tuinieren, klussen of eten serveren. Op de website van NLdoet kun je zoeken naar leuke acties.

2) Pluk de dag...en eet hem op

Marin Leus organiseert zaterdag een wildplukwandeling in Groningen. Hij legt uit welke eetbare wilde planten, bessen, paddenstoelen en noten er allemaal in onze natuur te vinden zijn. Ook op plekken in de Stad waar je ze niet verwacht. Een wandeling duurt 2 uur, kosten zijn een vrijwillige donatie en er is een maximum van tien personen. Meer informatie op de site. Op 7 april is er trouwens een tweede wandeling.

3) Of verbouw zelf je eten

Natuurlijk kun je ook je eigen eten verbouwen. Op de Noordelijke Zadenmarkt Groningen kun je leren welke regionale en oude rassen er te verbouwen zijn. Er staan onder andere lezingen op het programma van voedingsdeskundigen en bosexperts. Locatie: Edanz Groningen, Van Oldenbarneveltlaan 6, 11:00 - 17:00 uur.

4) Kunst aan Huis

Op 10, 11, 17 en 18 maart kun je de Kunst-aan-Huis Atelierroute bezoeken. Een route die leidt langs locaties en ateliers van professionele kunstenaars in het 'Lauwerslandgebied' in zowel Groningen als Friesland. Daarbij wordt onder andere Kloosterburen, Den Andel, Rasquert, Aduard en Niehove aangedaan. Starten kan op elk punt langs de route tussen 11:00 en 17:00 uur.

5) Grunneger wandeling naar de Punt van Reide

Het Groninger Landschap organiseert zondag een wandeling naar de Punt van Reide. Normaal is dat gesloten voor publiek. Extra leuk: in maart (Maand van het Dialect) wordt de wandeling door de gidsen zowel in het Gronings als in het Nederlands begeleid. Locatie: Bezoekerscentrum Reidehoeve in Termunten, zondag 12:00 - 14:30. Aanmelden is nodig, deelname is gratis.

Fijn weekend!