'Om de één of andere reden speelt PEC Zwolle altijd slecht in Groningen'

FC Groningen jaagt zondag tegen PEC Zwolle op de eerste zege van het jaar. Clubwatcher Nico Wantia van RTV Oost geeft de FC hoop op succes: 'PEC ziet wat op tegen het duel. Om één of andere reden spelen ze altijd slecht in Groningen.'

PEC Zwolle ging de winterstop in als nummer vier op de ranglijst, maar is intussen afgezakt naar de zevende plaats.

'Het contrast is erg groot. Voor de winterstop deden ze het fantastisch en waren ze terecht de nummer vier van Nederland', zegt Wantia. 'Nu bakken ze er niet zo heel veel meer van. Ze snakken echt wel weer naar een overwinning.'

'FC Groningen kan wel voetballen'

Wantia was vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Twente bij vlagen onder de indruk van het spel van de Groningers. 'Vooral het eerste kwartier na rust vond ik Groningen goed. Toen liet het zien dat het ook wel kan voetballen. In die fase had FC Twente het heel erg lastig.'

'PEC ligt Groningen wel'

RTV Noord-verslaggever Elwin Baas denkt ook dat FC Groningen redenen heeft om met vertrouwen naar de wedstrijd van zondag te kijken.

'PEC ligt Groningen wel. Het is ook een ploeg die altijd wel wil voetballen, dat vindt Groningen fijn. Dat hebben ze liever dan ploegen als Excelsior of Roda JC, die zich liever ingraven als ze op bezoek komen.'

Bekende gezichten

Er lopen veel lijntjes tussen FC Groningen en Zwolle. Zo was Ron Jans, manager technische zaken bij de FC, trainer bij zowel FC Groningen als PEC Zwolle. Ook de zoon van Hans Nijland, Stefan, speelt bij Zwolle. Al is hij momenteel geblesseerd. Er zitten bij FC Groningen meerdere spelers met een Zwolle-verleden, zoals Django Warmerdam, Jesper Drost en Kevin Begois.

'PEC heeft de gunfactor gehad'

'Er is in Groningen wel sympathie voor Zwolle', zegt Baas. Wantia haakt daarop in. 'PEC heeft de afgelopen jaren de gunfactor gehad', stelt hij. 'Zeker onder Ron Jans lieten ze mooi voetbal zien en waren ze toch een beetje de verrassing in de Eredivisie. Als promovendus hebben ze een plekje in het linkerrijtje weten te bemachtigen.'

