Groningers pakken handschoen op tijdens NLdoet

Klussen, tuinieren, schilderen of meehelpen in de keuken. Veel Groningers pakken vrijdag en zaterdag de handschoen op tijdens de vrijwilligersactie NLdoet.

NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en heeft als doel om vrijwilligerswerk te stimuleren. Ook in Groningen zijn er honderden activiteiten.

Aftrap in Baflo

In Baflo trapt burgemeester Rinus Michels van Winsum vrijdagmorgen de acties in zijn gemeente Winsum af.

Hij spuit met een hogedrukreiniger een toegangsbord schoon. 'Met een zonnetje erbij, mooier kun je het niet hebben', lacht de burgervader.

Michels vindt het belangrijk dat de politiek zich ook laat zien tijdens NLdoet. 'Samen een start maken van het nieuwe seizoen is belangrijk. Daarom doe we er als college ook actief aan mee.'

Een gezellige dag

Bestuurslid Henk Dijkstra van voetbalclub Rood Zwart is blij met de hulp die hij deze twee dagen extra krijgt van de vrijwilligers.

'We doen nu alle klusjes waar we anders niet aan toekomen. Bijvoorbeeld het groenonderhoud en een terras aanleggen. We maken er een gezellige dag van.'

Activiteiten in heel Groningen

Op verschillende andere plekken in onze provincie wordt er ook al flink gewerkt of worden vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Landelijk bijna 10.000 activiteiten

Naar verwachting 375.000 mensen zetten zich vrijdag en zaterdag als vrijwilliger in voor de samenleving. Verdeeld over het land staan bijna 10.000 activiteiten op het programma.

'Met een gemiddelde inzet van vier uur per deelnemer wordt er vrijdag en zaterdag 1,5 miljoen uur aan vrijwilligerswerk gedaan', aldus het Oranjefonds.

